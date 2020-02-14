أسعار الأسماك اليوم في الأسواق

قال أحمد جعفر، عضو شعبة الأسماك بالغرف التجارية، إن هناك استقرار في أسعار الأسماك اليوم الجمعة 1422020.وأضاف جعفر، لـ" الدستور"، أن سعر كيلو البلطي نمرة 1 بين 21 و24 جنيهًا، فيما سجل سعر كيلو سمك البلطي نمرة 2 بين 16 إلى 19 جنيهًا.وسجل سعر كيلو البلطي الأسواني 35 جنيهًا، وسجل سعر كيلو فيليه البلطي 90 جنيهًا.فيما سجل سعر كيلو السمك قشر البياض بين 50 و64 جنيهًا، وسعر سمك البياض مزارع بين 20 و30 جنيهًا.وسجل سعر كيلو سمك المكرونة الخليجي من 22 إلى 30 جنيهًا والسويسي بين 50 إلى 64 جنيهًا وسمك برانيس اسكندراني بين 49 إلى 55 جنيهًا وسعر كيلو سمك السبيط بين 110 و160 جنيهًا.وسجل سعر كيلو الجمبري الجامبو بين 400 إلى 480 جنيهًا وسعر كيلو الجمبري نمرة 1 من 300 إلى 370 جنيهًا، وسعر كيلو الجمبري الوسط بين 200 إلى 260 جنيهًا وسعر كيلو الجمبري المجمد بين 85 إلى 165 جنيهًا.