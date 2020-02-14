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الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تطعيم 109 ألف طفل ضد شلل الأطفال في بورسعيد

الجمعة 14/فبراير/2020 - 10:03 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
بورسعيد/شيماء رشاد
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قال الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، مدير عام مديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، إن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تستهدف تطعيم 109 ألف طفل في بورسعيد.

وأكد "أبو هاشم"، في تصريحات صحفية، على أنه تم الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين المقيمين بمحافظة بورسعيد من عمر يوم وحتى 5 أعوام بالمجان، ولمدة 4 أيام ابتداء من الأحد الموافق 16 فبراير وحتى الأربعاء 19 فبراير.

وأوضح أن الحملة القومية تستهدف 109 ألف طفل بمحافظة بورسعيد من خلال 350 فرقة طبية مدربة بواقع 100 فرقة بالريف و250 فرقة بالحضر، بالاضافة إلى الفرق ثابتة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، مكاتب الصحة، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بالمحافظة التي تعمل وفق خطة عمل محددة، مؤكدا على أنه تم تدريب جميع الفرق الطبية على التطعيم، كما يتم التطعيم من منزل لمنزل لجميع الأطفال بأنحاء المحافظة من خلال الفرق المتحركة بخلاف الفرق الثابتة، لافتا أن التطعيم عبارة عن نقطتين توضع بفم الطفل بزاوية 45 درجة.

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