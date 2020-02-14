محافظ الدقهلية: ملتزمون بتنفيذ رؤية الدولة تجاه المخلفات

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن المحافظة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة بشأن التخلص الآمن من المخلفات الصلبة، حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.وأكد، أن الدقهلية ملتزمة بتنفيذ رؤية الدولة تجاه التخلص الآمن من المخلفات، معربًا عن خالص شكره وتقدير لوزارة التنمية المحلية، لجهودها المتواصلة لمساعدة المحافظة فى حل مشكلة القمامة وباقى الملفات التى تهم المواطنين.وأشار إلى أن وزارة التنمية المحلية، ومحافظة الدقهلية، يعملان على تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بالمحافظة بما يحقق رضا مواطنى الدقهلية على تلك الخدمة الهامة وإعادة الوجه الحضارى لشوارع المحافظة.وأوضح أن الهدف من التخلص من المخلفات، الحفاظ على الشكل الخارجي للمحافظة، وإظهار التراث المصري في أبهى صوره وأشكاله.وكان وزير التنمية المحلية، قد التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بحضور عدد من من مسئولى إدارة البيئة بالمحافظة والوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات بالوزارة، لمناقشة تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة داخل المحافظة والمتضمنة إنشاء مصانع معاجلة وتدوير المخلفات والمدفن الصحى الآمن ورفع التراكمات اليومية، بالإضافة إلى مناقشة مشكلة توقف الشركة العاملة فى مجال المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات بالمحافظة عن العمل.