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الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق 8 مخابز سياحية غير مرخصة بالمنوفية

الجمعة 14/فبراير/2020 - 09:40 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ولاء القاضى
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وافق اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، على غلق 8 مخابز سياحية بقري مركز ومدينة الشهداء لمزاولتها النشاط بدون ترخيص مع فصل مصدر المياه والكهرباء بالتنسيق مع شرطة المرافق، على أن يتم إعادة التشغيل بعد الانتهاء من تقديم مستندات الترخيص اللازم.

جاء ذلك بناء علي المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بمرور مفتشى حماية المستهلك بإدارة تموين الشهداء، حيث تبين قيام عدد 8 مخابز سياحية بدنشواى وبندر الشهداء وسرسنا وميت شهالة بإدارة وتشغيل المخابز بدون ترخيص.

وأكد المحافظ، استمرار شن الحملات التموينية مع تشديد الرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب.

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