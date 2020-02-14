وزير التنمية المحلية يناقش المخلفات الصلبة بحضور محافظ الدقهلية

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بحضور عدد من من مسئولى إدارة البيئة بالمحافظة والوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات بالوزارة.وتم خلال اللقاء مناقشة تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة داخل المحافظة والمتضمنة إنشاء مصانع معاجلة وتدوير المخلفات والمدفن الصحى الآمن ورفع التراكمات اليومية، بالإضافة إلى مناقشة مشكلة توقف الشركة العاملة فى مجال المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات بالمحافظة عن العمل.وخلال الاجتماع، أكد اللواء محمود شعراوى أهمية وجود حل مستدام لمشكلة المخلفات وعدم تكرار تلك المشكلة خلال الفترة المقبلة خاصة فى ظل تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة.وأجرى اللواء محمود شعراوى، اتصالا بالفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع وعدد من قيادات الهيئة لبحث القيام ببعض التدخلات السريعة لحل مشكلة المخلفات الصلبة بالدقهلية، وتأهيل ونقل التراكمات التاريخية بمقلب القمامة بسندوب وإنشاء مصنع متطور لتدوير القمامة بطاقة استيعابية ١٢٠٠ طن يوميًا لخدمة عدد ٧ وحدات محلية.كما تم خلال اللقاء أيضا، مناقشة إجراءات طرح كراسة الشروط لعمليات المعالجة وتأهيل المصانع الموجودة فى 5 مواقع بالمحافظة، والتعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لنقل المتولد اليومي من القمامة إلي قلابشو بمركز بلقاس لحين الانتهاء من أعمال تطوير أو ترسية تشغيل المصانع فى الخمس مواقع الموجودة على أرض المحافظة.