لافروف​ يجتمع مع نظيره أوغلو​ فى ​ميونيخ​ الأحد المقبل

أفادت وكالة "​انترفاكس​"، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الروسي ​سيرجي لافروف​ سيجتمع مع نظيره التركي ​مولود جاويش أوغلو​ في ​ميونيخ​ يوم الأحد المقبل، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن الدولي.وتستضيف مدينة ميونخ الألمانية خلال الفترة من الرابع عشر حتى السادس عشر من فبراير الجارى أعمال مؤتمر "ميونخ الأمنى" فى دورته الـ"56"، بمشاركة عدد من زعماء الدول ورؤساء الحكومات، لبحث التهديدات المحدقة بالسلم العالمى، كما سيتم مناقشة تغير موازين القوة في العالم.ويشارك في أعمال المؤتمر كل من: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، ووزراء الخارجية والدفاع والطاقة في الولايات المتحدة، بجانب وفود من الكونجرس من كلا الطرفين، بما في ذلك رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، والأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرج، ورؤساء بوركينافساسو، والنيجر، وتشاد، ووزراء خارجية العديد من دول العالم بمن فيهم وزراء خارجية روسيا والصين واليابان.