اعترافات المتهمين باختطاف طفلة فى توك توك بالمطرية

تباشر نيابة المطرية الجزئية، التحقيق مع المتهمين باختطاف طفلة في توك توك من والدتها وجدتها أثناء خروجهما من أحد الأندية بمنطقة المطرية.وكشفت التحقيقات الأولية، بأن المتهم الرئيسى هو والد الطفلة وهو من قام باختطافها عنوة داخل توك توك، وأقر الأب بأن طليقته هي من أجبرته علي ارتكاب تلك الواقعة بسبب رفضها السماح له لرؤية طفلته أو الإطمئنان عليها بعد طلاقهما.وأكد الأب خلال التحقيقات، بأنه حاول مرارا وتكرارًا الإطمئنان علي نجلته لكن طليقته قالت له "ملكش عيال عندى" فحضر في أذهانه الإستعانه بأشقائه ليساعده في رؤية طفلته.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المطرية يفيد باختطاف طفلة من ولدتها داخل توك توك، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم وأقروا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن مكان الطفلة وحرر المحضر اللازم وتوالت النيابة التحقيق.