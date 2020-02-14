مرور الجيزة: غلق شارع ربيع الجيزى 3 أيام

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن غلق جزئي لشارع ربيع الجيزي وتقاطعه مع شارع نور المصطفي لمدة 3 أيام لتحويلات المرافق لمشروع مترو الأنفاق.وتعلن الإدارة العامة لمرور الجيزة، أنه سيتم إجراء غلق جزئي لشارع ربيع الجيزي وتقاطعه مع شارع نور المصطفى بالاتجاهين لمدة 3 أيام، بدءا من يوم الجمعة الموافق 14 فبراير وحتى يوم الأحد الموافق 2 فبراير.ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة لنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال بالكامل، وتم نشر خدمات مرورية لمساعدة قائدي المركبات في الاتجاهات الجديدة.