مرور الجيزة: غلق شارع ربيع الجيزى 3 أيام
الجمعة 14/فبراير/2020 - 09:12 ص
شيماء حسينطباعة
أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن غلق جزئي لشارع ربيع الجيزي وتقاطعه مع شارع نور المصطفي لمدة 3 أيام لتحويلات المرافق لمشروع مترو الأنفاق.
وتعلن الإدارة العامة لمرور الجيزة، أنه سيتم إجراء غلق جزئي لشارع ربيع الجيزي وتقاطعه مع شارع نور المصطفى بالاتجاهين لمدة 3 أيام، بدءا من يوم الجمعة الموافق 14 فبراير وحتى يوم الأحد الموافق 2 فبراير.
ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة لنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال بالكامل، وتم نشر خدمات مرورية لمساعدة قائدي المركبات في الاتجاهات الجديدة.
وتعلن الإدارة العامة لمرور الجيزة، أنه سيتم إجراء غلق جزئي لشارع ربيع الجيزي وتقاطعه مع شارع نور المصطفى بالاتجاهين لمدة 3 أيام، بدءا من يوم الجمعة الموافق 14 فبراير وحتى يوم الأحد الموافق 2 فبراير.
ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة لنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال بالكامل، وتم نشر خدمات مرورية لمساعدة قائدي المركبات في الاتجاهات الجديدة.