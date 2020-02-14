وفاة 6 صينيين من الفرق الطبية وإصابة 1716 بـ«كورونا»

أعلنت وزارة الصحة الصينية، في صباح اليوم الجمعة، عن وفاة 6 من عناصر الفرق الطبية وإصابة 1716 بفيروس كورونا الخطير.وصرحت السلطات الصينية، اليوم، تخفيض حصيلة الوفيات جراء وباء "كوفيد-19" من 1483 إلى 1380 حالة وفاة بسبب تعداد بعض الحالات مرّتين، وذلك غداة اعتماد نظام جديد لرصد الإصابات.وأضافت اللجنة الوطنية للصحة، عن 121 حالة وفاة جديدة بين المصابين بـ"فيروس كورونا" المستجدّ، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.كما أعلنت الهيئة أنها اقتطعت من التعداد الوطني 108 حالات وفاة أحصيت سابقا في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، مبررة تخفيض الحصيلة بـ"تعداد مزدوج في الإحصاءات" لبعض الحالات، تبيّن بعد عملية "تثبّت" لم تحدد طبيعتها.وكانت الحصيلة الوطنية قبل تصحيحها تقارب الجمعة 1500 وفاة.