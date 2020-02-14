كوريا الجنوبية: نتعامل مع «كورونا» لكن الأزمة لم تنته

أكد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، جيونج سيه -جيون، اليوم الجمعة، أن حكومته تتعامل مع فيروس "كورونا الجديد" بصورة جيدة إلى حد ما، إلا أنه ما زال الوقت مبكرًا على الاطمئنان لانتهاء الأزمة.وقال جيونج، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، إنه "على الرغم من أنه كان يوجد قلق كبير في المراحل الأولى لانتشار فيروس كوفيد-19 فلدينا الآن اعتقاد بأنه يجري التعامل معه بصورة جيدة".وأوضح أن هناك عددًا متزايدًا من الحالات المصابة تتماثل للشفاء وأن معظم المصابين في حالة صحية مستقرة، مؤكدًا أنه من واجب الدولة حماية سلامة الناس والاهتمام بمعيشتهم، مطالبا من المواطنين الثقة في إجراءات الحكومة وممارسة الأنشطة اليومية كالمعتاد.وفيما يتعلق بالمواطنين الصينيين الذين يزورون كوريا الجنوبية، أضاف رئيس الوزراء الكوري الجنوبي أن الحكومة ستضع تدابير شاملة ضد المخاطر المتعلقة بالحجر الصحي.وكانت كوريا الجنوبية، قد أبلغت عن أول حالة مؤكدة للإصابة بالفيروس في 20 يناير الماضي، ويبلغ عدد المصابين بالفيروس 28 شخصًا حتى الآن دون وقوع أي حالات وفاة، كما لم يتم الإبلاغ عن أي حالات إضافية منذ يوم الثلاثاء الماضي.