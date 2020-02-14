المرصد السورى: 7 قتلى فى القصف الإسرائيلى على دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بمقتل 7 من قوات الجيش السوري والحرس الثوري الإيراني، في القصف الإسرائيلي على سوريا.وقال المرصد (مقره لندن) وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، إن القصف الإسرائيلي استهدف مواقع قرب مطار دمشق الدولي؛ ما أسفر عن مقتل 4 ضباط إيرانيين و3 سوريين.وتصدت الدفاعات الجوية للجيش السوري، أمس، لقصف إسرائيلي في سماء العاصمة دمشق مصدره الجولان المحتل، فيما قال المرصد السوري إن القصف الصاروخي هو قصف إسرائيلي استهدف مخازن أسلحة في محيط دمشق.