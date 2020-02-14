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الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المبعوث الخاص للرئيس الصيني يزور اليابان نهاية فبراير

الجمعة 14/فبراير/2020 - 08:59 ص
الرئيس الصيني شي
الرئيس الصيني شي جين بينج
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أعلن مصدر حكومي ياباني، اليوم (الجمعة)، أن يانج جيه تشي المبعوث الخاص للرئيس الصيني وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، سيزور اليابان يومي 28 و29 فبراير، وسط تكهنات حول تأجيل زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج الرسمية المرتقبة إلى اليابان، وذلك للتعامل مع تفشي فيروس كورونا.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أنه كان من المتوقع أن يزور الرئيس الصيني، اليابان أوائل أبريل المقبل لعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء شينزو آبي والإمبراطور ناروهيتو، ليصبح حينها أول زعيم صيني يقوم بزيارة رسمية لليابان منذ أكثر من عقد.

وتأتي خطط زيارته في أعقاب التحسن الذي حدث مؤخرًا في العلاقات الثنائية، حيث أكد آبي أهمية تكثيف التعاون بين البلدين على الرغم من الخلاف الإقليمي حول مجموعة من الجزر التي تسيطر عليها اليابان في بحر الصين الشرقي وقضايا النزاع الأخرى.

وأضاف المصدر الحكومي الياباني، أن يانج سوف يجتمع مع شيجيرو كيتامورا، مستشار الأمن القومي لآبي، وذلك لمناقشة توقيت زيارة الرئيس الصيني.

ويجتمع يانج أيضًا مع آبي خلال زيارته الأولى إلى اليابان منذ يونيو 2019، عندما رافق الرئيس الصيني في قمة قادة مجموعة العشرين الكبرى في أوساكا.

وبينما أكد البلدان علنًا أنهما يستعدان لزيارة شي الرسمية إلى اليابان كما هو مخطط لها، تقول المصادر إنه تم تأجيل الاجتماع التحضيري بين المسؤولين الحكوميين في ضوء انشغال الصين بمكافحة فيروس كورونا، الوباء الذي أودى بحياة ما يقرب من 1500 شخص وأصاب أكثر من 64000 على أراضيها.

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