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الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماليزيا تؤكد تضامنها مع الصين في مواجهة «كورونا»

الجمعة 14/فبراير/2020 - 08:58 ص
رئيس الوزراء الماليزي
رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد
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أعرب رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، عن تضامن ماليزيا ودعمها للصين في مواجهة فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19".

وقالت وزارة الخارجية الماليزية، في بيان بثته وكالة أنباء (برناما) الماليزية اليوم الجمعة، "إن رئيس الوزراء الماليزي أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الصيني شي جين بينج أعرب خلاله عن ثقته في كافة الجهود التي بذلها شي وحكومته بهذا الصدد".

وأشار البيان، إلى أن الزعيمين اتفقا على ضرورة بذل الجهود المشتركة بالإشارة إلى التدابير المشتركة التي اتخذتها رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان" والصين للسيطرة على وضع انتشار الفيروس.

وأضاف البيان، أن الرئيس الصيني اعتز بصداقة ماليزيا ومساعدتها، مؤكدًا أن الصين لديها القدرة على مكافحة انتشار الفيروس وسوف تعتني بالماليزيين ومواطني الدول الأخرى الذين يتواجدون حاليًا في الصين مثل ما يستحق به مواطنوها.

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