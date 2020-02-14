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الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

كبار السن مسؤولون عن 14% من حوادث الطرق

الجمعة 14/فبراير/2020 - 08:40 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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كشفت بيانات الشرطة اليابانية، أن قائدي السيارات الذين تبلغ أعمارهم 75 عاما أو يزيد مسئولون عن نسبة 4.14 % من حوادث الطرق في اليابان في عام 2019.

وأوضحت بيانات الشرطة، أن إجمالي الحوادث التي تسبب فيها السائقون كبار السن بلغ 401 حادثا، وهو ما يمثل انخفاضا طفيفا عن العدد المسجل في العام السابق 2018 الذى شهد مستوى قياسيا في حوادث الطرق لكبار السن.

وبلغ عدد الحوادث المميتة بسبب كبار السن لكل مئة ألف رخصة لمن تبلغ أعمارهم 75 عاما أو يزيد 9. 6 في عام 2019 بانخفاض 3. 1 عن العام السابق، ولكنها تزيد بأكثر من ضعف الحوادث التى يتسبب فيها من هم دون سن 75 عاما وتبلغ 1.3 حادثا لكل مئة ألف رخصة.

وأفادت وكالة الشرطة الوطنية اليابانية بأنه رغم هذا التراجع، ما تزال الأرقام مرتفعة في ظل الارتفاع السريع في متوسط عمر اليابانيين.

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