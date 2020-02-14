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الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية: لا يوجد إصابات جديدة بـ«كورونا» فى البلاد

الجمعة 14/فبراير/2020 - 07:50 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أفاد مركز تدابير الحجر الصحي في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، بعدم وجود حالات إصابة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا الجديد(كوفيد19-) حتى صباح اليوم.

وحسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أنه لم تظهر حالة إضافية مؤكدة للإصابة بـ(كوبيد19-) في كوريا الجنوبية منذ اكتشاف المريض الأخير الـ28 يوم الإثنين الماضي.

ووصل عدد المرضى في البلاد إلى 28 شخصًا غادر سبعة منهم المستشفيات بعد أن تماثلوا للشفاء التام.

ويخضع الباقون البالغ عددهم 21 مصابًا للعلاجات الطبية في غرف منعزلة.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» بأن إقليم هوبي، مركز تفشي فيرس كورونا المستجد في الصين، وكانت منظمة الصحة العالمية قد طالبت الصين بأن تكون أكثر وضوحًا بشأن عدد الإصابات بالفيروس المستجد، وسط تقارير تفيد بأن عدد الإصابات المعلن لا يتطابق مع الواقع.

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