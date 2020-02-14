كمبوديا تستقبل سفينة تنقل أشخاصًا يشتبه في إصابتهم بـ«كورونا»

أعلنت سلطات كمبوديا، اليوم الجمعة، أنها استقبلت ركاب سفينة سياحية، رفضت 5 دول رسوها فيها خوفا من احتمال إصابة أحد على متنها بفيروس «كورونا»، مما اضطرها للبقاء في عرض البحر لمدة أسبوعين.ورست السفينة (إم.إس ويستردام) التي تقل 1455 راكبا وطاقما من 802 فرد في سيهانوكفيل، بعد أن توقفت قبالة الشاطئ للسماح لمسئولين كمبوديين باعتلائها، وأخذ عينات من ركاب يعانون من أعراض مرضية أو أعراض تشبه الإنفلونزا.وقالت وزارة الصحة في كمبوديا إن الفحوص أثبتت عدم وجود أي إصابات على متن السفينة.وقالت شركة «هولاند أمريكا لاين» المشغلة للسفينة، في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني، إن السلطات الكمبودية سمحت للركاب بالنزول صباح الجمعة.وأضاف البيان أنه يجري ترتيب رحلات طيران لمساعدة الركاب على العودة إلى بلادهم.واستقبل رئيس الوزراء هون سين، الركاب بالورود مع نزولهم من السفينة وركوبهم حافلات كانت بانتظارهم.ورغم أن أحدا على السفينة لم يشعر بأعراض مرضية، فقد رفضت جوام واليابان والفلبين وتايوان وتايلاند استقبالها خوفا من أن يكون أحد عليها حاملا للفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 1300 شخص وأصاب نحو 60 ألفا غالبيتهم العظمى في الصين.