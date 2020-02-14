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الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تمدّد الترخيص المؤقت لـ«هواوي» 45 يومًا إضافيًا

الجمعة 14/فبراير/2020 - 06:45 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّها مدّدت الترخيص المؤقّت الممنوح لشركة "هواوي" لفترة 45 يومًا إضافيًا للسماح للشركات الأمريكية بإيجاد بدائل عن عملاق الاتّصالات الصيني الذي ترى فيه الولايات المتّحدة تهديدًا لأمنها القومي.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن وزارة التجارة قالت، في بيان، إنّه بموجب التمديد الجديد باتت صلاحية الترخيص المؤقت سارية لغاية الأول من أبريل، مشيرة إلى أنّها بحلول ذلك الوقت ستدرس ما إذا كانت ستمدّده مجدّدًا أم لا.

وكانت إدارة ترامب أدرجت في مايو 2019 "هواوي" على قائمة سوداء، متّهمةً المجموعة بالعمل مع السلطات الصينية، في قرار أجبر، بحكم الأمر الواقع، الشركات الأمريكية والمقيمين في الولايات المتحدة على إيجاد مورّدين آخرين لمعدّات الاتّصالات السلكية واللاسلكية والبرمجيات.

ولم تستطع الإدارة تطبيق الحظر على هواوي في الحال فعمدت إلى منح المجموعة الصينية ترخيصًا مؤقتًا للعمل في الولايات المتحدة مدّدته في نوفمبر لمدة 90 يومًا، وذلك كي لا تعزل المناطق الريفية النائية في الولايات المتحدة عن بقية العالم ريثما تنظّم الشركات نفسها لإيجاد بدائل عن هواوي.

وأتى بيان وزارة التجارة بعيد ساعات من توجيه وزارة العدل الأميركية تهمًا جديدة ضد هواوي.

وكان المدّعي العام الفدرالي في بروكلين ريتشارد دونوهيو وجّه في وقت سابق إلى المجموعة الصينية تهمًا تتعلّق بانتهاك أسرار تجارية والتحايل على العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، لتضاف بذلك إلى التهم الموجّهة إليها أصلًا لانتهاكها العقوبات الأميركية السارية على إيران منذ مطلع 2019.

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