«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للدفء.. والقاهرة 22 درجة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارًا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة نهارًا على جنوب سيناء والغردقة شديد البرودة ليلًا، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة نهارًا على الجنوب.وتنشط الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 12 22شبين الكوم 12 21طنطا 11 21دمنهور 10 20الإسكندرية 09 20بلطيم 10 20مطروح 10 20السلوم 09 20سيوة 08 21بورسعيد 10 18دمياط 10 18الزقازيق 12 21الإسماعيلية 09 21السويس 10 22العريش 08 20رفح 08 20رأس سدر 08 25نخل 04 23نويبع 18 25طابا 15 24كاترين 05 20الطور 14 22شرم الشيخ 18 25الغردقة 16 26مرسى علم 16 26الفيوم 08 23بنى سويف 08 24المنيا 08 25أسيوط 10 26سوهاج 11 27قنا 10 27الأقصر 10 28أسوان 13 29أبوسمبل 12 27الوادى الجديد 08 28شلاتين 15 27أبورماد 14 28حلايب 12 25رأس حدربة 12 23.