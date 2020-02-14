«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للدفء.. والقاهرة 22 درجة
الجمعة 14/فبراير/2020 - 08:09 ص
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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارًا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة نهارًا على جنوب سيناء والغردقة شديد البرودة ليلًا، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة نهارًا على الجنوب.
وتنشط الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 12 22
شبين الكوم 12 21
طنطا 11 21
دمنهور 10 20
الإسكندرية 09 20
بلطيم 10 20
مطروح 10 20
السلوم 09 20
سيوة 08 21
بورسعيد 10 18
دمياط 10 18
الزقازيق 12 21
الإسماعيلية 09 21
السويس 10 22
العريش 08 20
رفح 08 20
رأس سدر 08 25
نخل 04 23
نويبع 18 25
طابا 15 24
كاترين 05 20
الطور 14 22
شرم الشيخ 18 25
الغردقة 16 26
مرسى علم 16 26
الفيوم 08 23
بنى سويف 08 24
المنيا 08 25
أسيوط 10 26
سوهاج 11 27
قنا 10 27
الأقصر 10 28
أسوان 13 29
أبوسمبل 12 27
الوادى الجديد 08 28
شلاتين 15 27
أبورماد 14 28
حلايب 12 25
رأس حدربة 12 23.
وتنشط الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 12 22
شبين الكوم 12 21
طنطا 11 21
دمنهور 10 20
الإسكندرية 09 20
بلطيم 10 20
مطروح 10 20
السلوم 09 20
سيوة 08 21
بورسعيد 10 18
دمياط 10 18
الزقازيق 12 21
الإسماعيلية 09 21
السويس 10 22
العريش 08 20
رفح 08 20
رأس سدر 08 25
نخل 04 23
نويبع 18 25
طابا 15 24
كاترين 05 20
الطور 14 22
شرم الشيخ 18 25
الغردقة 16 26
مرسى علم 16 26
الفيوم 08 23
بنى سويف 08 24
المنيا 08 25
أسيوط 10 26
سوهاج 11 27
قنا 10 27
الأقصر 10 28
أسوان 13 29
أبوسمبل 12 27
الوادى الجديد 08 28
شلاتين 15 27
أبورماد 14 28
حلايب 12 25
رأس حدربة 12 23.