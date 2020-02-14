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الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اليوم.. غلق جزئى لمطلع كوبرى 15 مايو للقادم من ميدان سفنكس

الجمعة 14/فبراير/2020 - 06:23 ص
جريدة الدستور
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تعلن محافظة الجيزة عن إجراء صيانة للفواصل العرضية الخاصة بمطلع كوبرى 15 مايو القادم من ميدان سفنكس وشارع جامعة الدول العربية باتجاه مناطق محافظة القاهرة لرفع كفاءة الكوبري لتفادي حدوث تكدس مروري بالمحاور المحيطة بمطلع الكوبري.

وتنوه محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بإجراء غلق جزئى لمطلع كوبرى 15 مايو القادم من ميدان سفنكس وشارع جامعة الدول العربية باتجاه مناطق محافظة القاهرة (المطلع الثاني أمام جامع المغفرة) ابتداء من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 14/2/2020 وحتى الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق 15/2/2020 دون تعطيل للحركة المرورية.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مدير مديرية الطرق ورئيس حي العجوزة بمتابعة الأعمال للانتهاء منها خلال المدة المحددة.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال بالكامل وتم نشر خدمات مرورية لمساعدة قائدي المركبات في الاتجاهات الجديدة.

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