الصين تعلن 121 حالة وفاة جديدة بفيروس «كورونا».. الخميس

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الجمعة، إنه تم رصد 5090 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الصيني الرئيسي في 13 من فبراير و121 حالة وفاة جديدة.وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» بأن إقليم هوبي، مركز تفشي فيرس كورونا المستجد في الصين، أعلن عن 4823 إصابة جديدة و116 حالة وفاة في الإقليم.وكانت منظمة الصحة العالمية قد طالبت الصين بأن تكون أكثر وضوحًا بشأن عدد الإصابات بالفيروس المستجد، وسط تقارير تفيد بأن عدد الإصابات المعلن لا يتطابق مع الواقع.