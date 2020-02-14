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الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القضاء الأمريكي ينصف أمازون على مايكروسوفت والبنتاجون

الجمعة 14/فبراير/2020 - 03:17 ص
جريدة الدستور
وكالات
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وافقت قاضية أمريكية على طلب شركة أمازون بوقف تنفيذ عقد بمليارات الدولارات لصالح شركة مايكروسوفت المنافسة يتعلق بتزويد وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) بخدمات الحوسبة السحابية.

وحسبما أفاد موقع "ديلي ميل" تعد هذه الخطوة انتصارا لشركة أمازون، التي احتجت على منح العقد، الذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار، لشركة مايكروسوفت في أكتوبر الماضي.

وأصدرت القاضية باتريشيا كامبل سميث هذا الأمر، لكنها احتفظت برأيها وأمرت أمازون بدفع 42 مليون دولار في حالة إذا ما كان الأمر القضائي خطأ.

ورفعت شركة أمازون الشهر الماضي دعوى قضائية تطلب فيها من المحكمة إيقاف تنفيذ عقد مايكروسوفت، مدعية أن عملية تقييم العطاءات تضمنت "أوجه قصور واضحة وأخطاء وانحياز لا لبس فيه".

وفي رد فعل أولي، قال متحدث باسم البنتاجون: "نشعر بخيبة أمل إزاء قرار اليوم ونعتقد أن الإجراءات المتخذة في هذه القضية قد تسببت دون داع في تأخير تنفيذ استراتيجية تحديث وزارة الدفاع وحرمت مقاتلينا من مجموعة من القدرات التي يحتاجون إليها بشكل عاجل".

وكانت أمازون المرشح الأوفر حظًا للفوز بالعقد، لكن انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة لرئيس الشركة جيف بيزوس ألقت بظلالها على العملية.

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