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الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

غارات إسرائيلية على دمشق

الجمعة 14/فبراير/2020 - 03:11 ص
جريدة الدستور
وكالات
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شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية، خمس غارات، مساء الخميس، استهدفت مخازن أسلحة وصواريخ بمحيط مطار دمشق، ومواقع الفرقة الأولى لواء ٩١، في الكسوة جنوب العاصمة السورية.

وأفادت مصادر، بحسب شبكة «العربية، بأن الغارات نفذت بعد ساعات على وصول شحنات أسلحة إيرانية إلى مطار دمشق الدولي، مشيرة إلى أن الصواريخ كانت موجهة من الجولان المحتل.

في المقابل، أعلنت وسائل إعلام رسمية سورية، أنّ الدفاعات الجويّة تصدّت «لأهداف معادية» فوق سماء العاصمة.

وأكّد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قصفا إسرائيليًا استهدف مخازن أسلحة في محيط دمشق، مشيرًا إلى أن حجم الخسائر غير معروف حتى الآن.

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