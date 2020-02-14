المؤشر نيكي ينخفض 0.48% في بداية التعاملات بطوكيو

انخفض المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.وهبط نيكي 0.48 في المئة إلى 23714.52 نقطة في حين انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.53 في المئة إلى 1704.04 نقطة.وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على انخفاض وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضا 127.75 نقطة، أو 0.43%، ليصل إلى 29423.67 نقطة.وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 33ر5 نقطة، أو 0.16 %، ليصل إلى 3374.12 نقطة.وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 13.99 نقطة، أو 0.14%، ليصل إلى 9711.97 نقطة.