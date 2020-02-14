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الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البنتاجون يخصّص 3.8 مليار دولار إضافيًا لـ«جدار ترامب»

الجمعة 14/فبراير/2020 - 03:51 ص
جريدة الدستور
وكالات
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تتجه وزارة الدفاع الأمريكية إلى التخلّي عن شراء مقاتلات من طراز إف-35 وطائرات من دون طيار، وذلك من أجل توفير مبلغ 3.8 مليار دولار إضافية لصالح الجدار الذي يريد الرئيس دونالد ترامب إنجاز بنائه على طول الحدود مع المكسيك.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، ردًّا على طلب من وزارة الأمن الداخلي، قرّر وزير الدفاع مارك إسبر "تشييد 177 ميلا" (285 كلم) من الجدار قرب سان دييجو والسانترو ويوما والباسو ودلريو، وفق ما أعلن للإعلام المسؤول عن الملفّ في البنتاجون بوب ساليس.

واضاف أنّ اسبر "سمح باستخدام ما يقرب من 3.8 مليار دولار لتلبية طلب" وزارة الأمن الداخلي.

وبحسب وثائق مرسلة سابقًا إلى الكونجرس، يوضح البنتاجون أنّ هذه الأموال سيجري تأمين ما يوازي 2.2 مليار منها من مخصّصات بموازنته لعام 2020 كانت مرصودة لشراء معدّات للقوات الجوية والبحرية.

وسيتم تأمين بقية المبلغ من أموال مخصصة أصلًا لعمليات الجيش الأمريكي الخارجية في (أفغانستان، سوريا والعراق).

ويعني هذا الإعلان ارتفاع الأموال التي حوّلتها وزارة الدفاع للجدار الذي تعهّد ترامب بتشييده من أجل مكافحة الهجرة غير القانونية، إلى ما يقدّر ب9.9 مليارات دولار.

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