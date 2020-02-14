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الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفاة 116 حالة جديدة مصابة بـ«كورونا» في هوبي

الجمعة 14/فبراير/2020 - 02:02 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، وفاة 116 حالة إضافية بفيروس «كورونا» القاتل في هوبي، حتى نهاية الخميس ١٣ فبراير، بالإضافة إلى إصابة 4 آلاف و823 حالة جديدة.

وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أعلنت، في وقت سابق اليوم، تسجيل 1362 حالة وفاة و59651 إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس «كورونا» المستجد ( كوفيد - 19 ) في شتى أنحاء البلاد حتى نهاية أمس.

وعلى صعيد آخر طالبت منظمة الصحة العالمية، الصين بأن تكون أكثر وضوحًا بشأن عدد الإصابات بالفيروس المستجد، وسط تقارير تفيد بأن عدد الإصابات المعلن لا يتطابق مع الواقع.

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