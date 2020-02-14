«الشيوخ الأمريكي» يرفض إعلان الحرب ضدّ إيران دون تفويض

تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يهدف إلى رفض العمل العسكري لدونالد ترامب ضدّ إيران، في صفعة جديدة للرئيس الجمهوري الذي يُتوقّع أن يلجأ إلى حقّه بالنقض (الفيتو).وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، فإنه من النادر أن يحدث أمر مماثل في مجلس الشيوخ الحالي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، لكنّ ثمانية من بينهم صوّتوا لصالح القرار (55 مؤيدًا مقابل 45 رافضًا).ويطلب نصّ القرار من الرئيس عدم إدخال القوات المسلّحة «أو أي طرف في إدارته أو من جيشه» في أعمال عدائية ضدّ إيران من دون تفويض صريح بإعلان الحرب أو إذن خاص لاستخدام القوة العسكرية.ويشير النص أيضًا إلى أنّ للرئيس السلطة في السماح بعمل عسكري في حال وجود خطر لهجوم «وشيك» على البلاد.ومن المقرر أن يُرسل مشروع القرار إلى مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، ما يرفع حظوظ المصادقة عليه.وكان ترامب حذّر الأربعاء من أنّ تبنّي القرار يبعث بـ«إشارة سيئة جدًا» حول أمن الولايات المتحدة، وقال: «إذا كانت يداي مغلولتين، فإنّ هذا سيعطي إيران فرصة على حسابنا»، متّهمًا الديمقراطيين بمحاولة «إحراج الحزب الجمهوري».