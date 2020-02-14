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الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سقوط جزء من حمولة سيارة نقل على الطريق الدائرى فى الجيزة

الجمعة 14/فبراير/2020 - 01:22 ص
جريدة الدستور
ندى حمدي
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قالت مصادر أمنية، إن الطريق الدائري في الجيزة شهد سقوط جزء من حمولة سيارة نقل محملة بالأخشاب.

وأفادت المصادر، أن السيارة سقط جزء من حمولتها أعلى منطقة شارع اللبيني بمحور المريوطية وتم رفعها في الحال.

وأشارت المصادر إلى أن السيارة المحملة بالأخشاب أثناء سيرها بمحور المريوطية أعلى منطقة شارع اللبيني سقطت بعض حمولتها.

وعلى الفور أمر اللواء علاء متولي، مدير الإدارة العامة للمرور بسرعة رفع الحمولة.

وانتقلت قيادات المرور إلى موقع البلاغ وتم رفع الحمولة وتجنيب السيارة، وجاري سحب الكثافات.

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