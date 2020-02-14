وزير العدل الأمريكى يعرب عن أسفه بشأن تغريدات «ترامب»

أعرب وزير العدل الأمريكي بيل بار، في مقابلة صحفية له، عن أسفه الشديد بشأن للتغريدات التي ينشرها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب والتي تجعل أداءه مهامه الوزارية "أمرًا مستحيلًا".وحسبما أفادت صحفية "واشنطن بوست " قال بار الذي يُشتبه في أنّه أمر هذا الأسبوع، بناء على طلب الرئيس، المدّعين العامّين بتخفيض العقوبات التي طلبوا إنزالها بروجر ستون صديق ترامب: "أنا سعيد لأنّ الرئيس لم يطلب منّي أبدًا التدخّل بأيّ شكل من الأشكال في قضية جنائية"، قبل أن يضيف أنّ تغريدات الرئيس وتصريحاته "تجعل أدائي وظيفتي أمرًا مستحيلًا".