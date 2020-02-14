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الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«أوبك» تتسبب فى ارتفاع أسعار النفط

الجمعة 14/فبراير/2020 - 01:06 ص
جريدة الدستور
وكالات
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ارتفعت أسعار النفط، وذلك بعد ان أنهى خام "برنت" الجلسة مرتفعًا بواقع 1% للبرميل عند التسوية، فيما صعد خام "تكساس" الأمريكي بواقع 0.5%.

وذكرت وكالة الانباء الفرنسية، أن "برنت" أنهى الجلسة مرتفعًا 55 سنتًا إلى 56.34 دولار للبرميل عند التسوية، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط 25 سنتا إلى 51.42 دولار للبرميل عند التسوية.

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" توقعاتها للطلب على خامها في 2020 بمقدار 200 ألف برميل يوميًا، ما أثار توقعات بأن المنظمة وحلفاءها ضمن تجمّع "أوبك+"، قد يقلصون الإنتاج أكثر.

وقال إدوارد مويا محلل السوق في "أواندا"، في تصريحات صحفية "الروس ألمحوا بشكل كبير إلى أن الجميع في "أوبك+" متفقون على تخفيض أعمق... حركة سعر الخام ربما تشير إلى وجود قاع ثابت، طالما لم يظهر فيروس كورونا مؤشرات قوية، فإن خام غرب تكساس الوسيط قد يمضي إلى مستوى 55 دولارًا".

وهوى الطلب على النفط في الصين ثاني أكبر مستهلكي الخام في العالم، بسبب فرض قيود على السفر وإجراءات الحجر الصحي.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية انخفاض الطلب في الربع الأول للمرة الأولى في عشر سنوات قبل أن يرتفع اعتبارًا من الربع الثاني، وقلصت الوكالة توقعاتها للنمو العالمي للعام بالكامل إلى 825 ألف برميل يوميًا.

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