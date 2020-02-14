هاني شاكر وخالد سليم يستعدان لإحياء حفل عيد الحب بالأوبرا

يستقبل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية٬ في الثامنة من مساء اليوم الجمعة٬ حفلا غنائيا لأمير الغناء العربى٬ هانى شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى، وذلك في إطار مهرجان عيد الحب الذي تنظمه دار الأوبرا.ويقدم هاني شاكر باقة من أعماله الرومانسية الشهيرة، وذلك بعد فاصل لكل من المطربين كنزى تركى، وياسر سليمان ورحاب مطاوع.ويتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أجمل أغاني هاني شاكر التي قدمها على مدار مشواره الفني٬ ومنها: «هتلاقيني٬ لسة بتسألي٬ حكاية كل عاشق٬ ياريتك معايا٬ لو بتحب حقيقي٬ نسيانك صعب أكيد٬ أصاحب مين٬ من غير ليه».كما تمتد فعاليات المهرجان إلى الإسكندرية حيث يغني النجم خالد سليم فى نفس التوقيت٬ على مسرح سيد درويش٬ أوبرا الإسكندرية بكوكبة من أعماله الجماهيرية إلى جانب عدد من مؤلفات التراث التى برع فى أدائها من بينها: «لكل عاشق وطن، أنا حبيت، أنت أكيد من عالم تانى، حلم عمري، أستاذ الهوي»، بالإضافة إلى العديد من أغانى كبار المطربين أمثال عبد الحليم حافظ ووردة الجزائرية.