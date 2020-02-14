ترامب يسعى لاتفاق سلام مع «طالبان»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن هناك "فرصة جيدة" لتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق سلام مع حركة "طالبان" الأفغانية.وحسبما أفاد خلال حديث لإذاعة "iHeart"، قال ترامب: "أعتقد أننا قريبون للغاية وأرى أن هناك فرصة جيدة لإبرام صفقة سنعلم ذلك خلال الأسبوعين المقبلين".وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وفقا لوكالة "تاس" الروسية، أن الخفض الكبير في مستوى العنف في أفغانستان سيسمح بإطلاق حوار بين الأفغان.وقال: "لقد حققنا تقدمًا حقيقيًا في الأيام الأخيرة، لقد كلفنا الرئيس الأمريكي بمواصلة المفاوضات حتى نتمكن من تحقيق خفض كبير في مستوى العنف. في حال تمكنا من ذلك، فإنه من المرجح أن نبدأ مفاوضات جادة يشارك فيها جميع الأفغان، للمضي قدما نحو مصالحة حقيقية".وأضاف أن ذلك سيؤدي إلى الحد من الوجود العسكري الأمريكي على وجه الخصوص، وخفض مهمة "الدعم الحازم" العسكرية التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، بشكل عام.وتابع: "هذا أمر صعب، لكننا نعمل على تحقيقه. نحن نساهم بنشاط في المفاوضات ونجحنا خلال الأيام الأخيرة في تحقيق تقدم مهم".وأعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في وقت سابق من الخميس، أن بلاده أعدت مع حركة "طالبان"، اتفاق هدنة في أفغانستان لمدة سبعة أيام.