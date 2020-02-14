حسن حماد يحاضر عن «الثورة والمخلص» بصالون المصريين

يواصل صالون المصريين فعالياته٬ حيث تعقد في الساعة الثانية من ظهر اليوم الجمعة٬ ندوة جديدة من ندوات الصالون٬ تحت عنوان "الثورة والمخلص" والتي تستضيف الدكتور حسن حماد٬ أستاذ الفلسفة وعلم الجمال والعميد السابق لآداب الزقازيق.وتتطرق الندوة إلى ثلاث محاور، وهي: مصر اقتصاديا وسياسيا وثقافيا قبل ثورة ٢٥ يناير، طبيعة الثورة وطبيعة ماحدث في ٢٥ يناير٬ مابعد انتفاضة ٢٥ يناير وآفاق المستقبل بالنسبة لمصر والعالم العربي.يشار إلى أن حسن حماد له عدد كبير من المؤلفات في الفكرية والفلسفية٬ نذكر منها: النظرة النقدية عند هربرت ماركيوز٬ الاغتراب عند إريك فروم٬ الإنسان وحيدًا، دراسة في الاغتراب الوجودي٬ الخيال اليوتوبي٬ آفاق الأمل٬ بحثًا عن المعنى والسعادة واليوتوبيا٬ هربرت ماركيوز.. فيلسوف النفي والتحرر.