حرب الإهانات تشتعل بين ترامب والملياردير بلومبرج

اشتعلت الحرب الكلامية بين الملياردير مايكل بلومبيرج، الساعي لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، والرئيس دونالد ترامب الطامح لولاية رئاسية ثانية.وحسبما أفادت صحيفة «واشنطن بوست» استخدم كلاهما عبارات مهينة في حق خصمه، حيث صعّد ترامب هجومه ضد الرئيس السابق لبلدية نيويورك مايكل بلومبرج، وسماه «ميني مايك» في إشارة إلى قصر قامته.وقال ترامب، في تصريحات صحفية: «ميني مايك فاشل يملك المال، لكنه لا يجيد النقاش وليس له أي حضور، سترون ذلك».وأضاف: «ميني مايك كتلة من الطاقة الميتة طولها 1.63 متر، ولا يريد الصعود على منصة المناظرة مع سياسيين محترفين».وقبل ذلك، اتهم ترامب منافسه المحتمل «بلومبرج» بأنه عنصري، وذلك بإعادة نشره مقطعا من تسجيل صوتي يعود لعام 2015 يبرر فيه الأخير سياسته للرقابة الأمنية التي أثارت حينها الكثير من الجدل لتركيزها على الأقليات.ورد «بلومبيرج» على الهجوم قائلا: «نتشارك معرفة الكثير من الناس في نيويورك، إنهم يسخرون منك في غيابك ويطلقون عليك مهرج الكرنفال المجنون، يعرفون أنك بددت ثروة ورثتها في صفقات غبية وبسبب انعدام الكفاءة، لدي الخبرة والموارد لهزمك، وسأهزمك».ويأتي هذا التراشق مع صعود نجم «بلومبيرج» في استطلاعات الرأي، بعد أن حطم جميع أرقام الإشهار القياسية للحملات الانتخابية الرئاسية، إذ أنفق أكثر من 260 مليون دولار.وتضعه جملة استطلاعات الرأي الوطنية في المرتبة الثالثة بين مرشحي الانتخابات التمهيدية داخل الحزب الديمقراطي، وراء السناتور بيرني ساندرز ونائب الرئيس السابق جو بايدن.