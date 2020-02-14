ضبط طن ملح طعام و41 طن بلح مجهول المصدر بالإسكندرية

تمكنت إدارة تموين برج العرب، برئاسة حمادة جودة مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة، من ضبط طن ملح طعام منتهي الصلاحية، و41 طن بلح مجهول المصدر، خلال حملات فى نطاق الإدارة.جاء ذلك بناء على تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المصانع غير المرخصة والسلع مجهولة المصدر.وأسفرت الحملات عن ضبط ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بدون ترخيص، وتم تحريز 41 طن بلح غير مدون عليه بيانات ومجهول المصدر، وطن وخمسون كيلو جرام ملح طعام منتهي الصلاحية داخل مصنع لتحهيز وحفظ الخصروات، وتعبئتها فى محلول ملحى.كما تم ضبط بدال تموينى لتجميعه سلعًا تموينية زيادة عن الرصيد نتيجة الجرد الفعلى للمحل تقدر بـ14136 جنيها، وقد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.