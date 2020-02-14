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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

«قررت أكره عبد الحليم حافظ».. سبب كراهية سعاد حسني لـ العندليب قبل وفاته

الجمعة 14/فبراير/2020 - 12:12 ص
جريدة الدستور
وائل توفيق
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كثرت الأقاويل والشائعات حول علاقة الفنان عبد الحليم حافظ والفنانة سعاد حسني، عما إذا كان تجمعهما علاقة عاطفية أم لا.
في حوارها بجريدة المصور، عدد أكتوبر 1960، نُشر حوار مع الفنانة الراحلة سعاد حسني، عن هذا الشائعات.
كان رد الفنانة الراحل غاضبًا، قالت:"والله أنا هكره عبد الحليم من كثرة الشائعات"، ووجهت حديثها للصحفي الذي يجري الحوار:"سامع هكرهه".
لكنها حسمت الأمر في حوارها، وأكدت على أنها إذا كانت تحب الفنان عبد الحليم حافظ أو شخص آخر، ستقف فوق أسطح أعلى عمارات ميدان التحرير، وتعلن حبها لهذا الشخص.

لكن في حوارها المنشور في كتاب "السندريلا تتكلم" للكاتب الصحفي منير مطاوع، قالت إنها طلبت الزواج من الفنان عبد الحليم حافظ، لأنها كانت تطمح للاستقرار وتكوين أسرة وإنجاب أطفال، لكنه رفض، بسبب خوفه من خسارته للمعجبات.

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