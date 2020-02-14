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الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

بمناسبة عيدها القومى.. وزير الأوقاف يخطب الجمعة بالدقهلية

الجمعة 14/فبراير/2020 - 07:37 ص
جريدة الدستور
أميرة العناني
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يخطب وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، خطبة الجمعة اليوم، من مسجد الفرقان كفر الطويلة مركز طلخا بمحافظة الدقهلية بمناسبة عيدها القومي.

ويفتتح الوزير أربعة مساجد أخرى، هي: أبو بكر الصديق بقرية شاوة مركز المنصورة، ومسجد الصحابة بعزبة قرية المخزن، ومسجد عزبة عبده صقر مركز تمي الإمديد، ومسجد يوسف بن عنان قرية القيطون مركز ميت عمر.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بخدمة بيوت الله مبنى ومعنى، وافتتاح الوزارة لمئة مسجد خلال شهر فبراير الجاري بعد إحلالها وتجديدها وفرشها.

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