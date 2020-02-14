قصة ممثلة إغراء تابت في الكعبة.. بعدما أصبحت النجمة الأولى لـ«أفلام الحب»

"ذهبت للعمرة أوائل فترة الثمانينات، برفقة عائلتي، وشعرت أمام الكعبة أن شخصية أخرى تخرج من داخلي، وانفجرت باكية، وأعلنت توبتي في ساحة بيت الله".

هكذا حكت الفنانة شمس البارودي أحداث قصة اعتزالها للفن واعتزاله، وتوبتها.

شعرت الفنانة شمس البارودي بندمها عن الأيام التي سبقت توبتها، وقالت أنها شعرت بضيق شديد و قلق، على صدرها بعد أدائها للعمرة، فأخبرت والدها أنها تريد زيارة البيت الحرام، رغم أنه تعجب منها لكنه فرح، على حد قولها.

أثناء طوافها حول الكعبة انهمرت في البكاء، وعندما وصلت إلى مقام سيدنا إبراهيم صلت ركعتين وقرأت الفاتحة، تقول:" شعرت وكأنني أقرأها للمرة الأولى".

أدت "البارودي" صلاة الفجر، وارتدت الحجاب، ولم تظهر من وقتها في أعمال سينمائية أخرى.