البورصة تخسر 12 مليار جنيه فى أسبوع

تراجعت القيمة السوقية للأسهم المقيدة في البورصة المصرية بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي بنحو 11.97 مليار جنيه، لتسجل إجمالي القيمة السوقية في نهاية التعاملات 700.7 مليار جنيه بتراجع نسبته، 1.68%.وبحسب تقرير البورصة الأسبوعي فقد أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 13.859 نقطة، مسجلًا انخفاضًا بنحو 1.75% بينما سجل مؤشر EWI EGX70 هبوطًا بنسبة 0.62% مغلقًا الفترة عند 1266 نقطة، بينما سجل مؤشر P&S انخفاضا بنحو 55.1% ليستقر عند 1960.نقطة.وبالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل انخفاضًا بنحو 1.79 %مغلقا عند 15959 نقطة. بينما سجل مؤشر ايجى اكس 100 انخفاضا بنحو 1.2 %مغلقا الفترة عند 1384 نقطة.