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الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البورصة تخسر 12 مليار جنيه فى أسبوع

الجمعة 14/فبراير/2020 - 12:08 ص
جريدة الدستور
أكرم عمران
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تراجعت القيمة السوقية للأسهم المقيدة في البورصة المصرية بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي بنحو 11.97 مليار جنيه، لتسجل إجمالي القيمة السوقية في نهاية التعاملات 700.7 مليار جنيه بتراجع نسبته، 1.68%.

وبحسب تقرير البورصة الأسبوعي فقد أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 13.859 نقطة، مسجلًا انخفاضًا بنحو 1.75% بينما سجل مؤشر EWI EGX70 هبوطًا بنسبة 0.62% مغلقًا الفترة عند 1266 نقطة، بينما سجل مؤشر P&S انخفاضا بنحو 55.1% ليستقر عند 1960.نقطة.

وبالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل انخفاضًا بنحو 1.79 %مغلقا عند 15959 نقطة. بينما سجل مؤشر ايجى اكس 100 انخفاضا بنحو 1.2 %مغلقا الفترة عند 1384 نقطة.

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