6.6 مليار جنيه تراجع فى القيمة السوقية للأسهم بالبورصة خلال أسبوع

تراجع إجمالى قيمة التداول للأسهم المقيدة في البورصة المصرية بنحو 6.6 مليار جنيه لتسجل بنهاية الأسبوع الحالي نحو 7.5 مليار في حين بلغت كمية التداول نحو 707 مليون ورقة منفذة على 95 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 14.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 834 مليون ورقة منفذة على 102 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي وقد استحوذت الأسهم على 36.67 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 63.33 %.وبحسب التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، سجلت تعاملات المصريين نسبة 66.1 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25 % والعرب على 8.9 % بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 7.9 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 121 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.ومثلت تعاملات المصريين 64.8%من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 25.4 % وسجل العرب 9.7% وقد سجل الأجانب صافي شراء بنحو 118 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 462 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.