مسرح الجمهورية يستضيف حفلًا للإنشاد الديني والتواشيح.. الليلة

يستقبل مسرح الجمهورية في الثامنة مساء اليوم الجمعة٬ حفلًا للإنشاد الديني٬ بقيادة الدكتور علاء عبد السلام.يتضمن البرنامج مجموعة من أشهر الأغانى الدينية والابتهالات٬ التى وضعها كبار الملحنين منها نور لـ محمد الموجى، وروضة الهادى لـ سامى الحفناوى، ومدد يا نبى لـ محمد الكحلاوى، ويا رب كرمك علينا لـ بليغ حمدى، وإننى آمنت بالله، وأسماء الله الحسنى لـ سيد مكاوى، ونور النبى الرحيم، وصوتك يا بلال لـ عمار الشريعى، وأمدح المكمل لـ الشيخ إسماعيل سكر، وابتهال من التعطيرة النبوية، وكل الناس بيقولوا يا رب لـ أحمد عبد القادر، والزم الباب لـ الشيخ محمد عبد الله، وألف ألف صلاة لـ أحمد عبد الله، اشهدوا لـ حسام صقر.ويؤدي في الحفل كل من الفنانين أشرف زيدان، ومحمد عبد الحميد، وعيد أبو المجد، وأحمد العمرى، وحاتم زايد، وباسم عبد الوهاب، ومحمد عبد التواب وحسام صقر.والمعروف أن الإنشاد الدينى يعد أحد الطقوس الروحانية منذ نشأة الإسلام واكتسب أهمية فى بدايات القرن العشرين وازدادت بمشاركة كبار المنشدين في إحياء الليالي الرمضانية والمناسبات الدينية حتى أصبح له أشكال متعددة وأسماء كثيرة، كما تأثر مؤخرًا بالتقنيات المرئية الحديثة حتى أصبح قريب الشبه بالغناء المتعارف عليه بعد أن ضم أطيافا مختلفة ومتنوعة من القوالب الفنية.