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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الصحفيين» تشطب عماد أديب من جداولها

الخميس 13/فبراير/2020 - 11:48 م
عمادالدين أديب،
عمادالدين أديب،
الحسين عبيد
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قررت هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصحفيين، شطب عمادالدين أديب، مالك جريدة العالم اليوم، من جداول النقابة؛ لقيامه بفصل العشرات من الزملاء الصحفيين بجريدة العالم اليوم تعسفيًا، وإغلاق ملفاتهم التأمينية بأثر رجعي لمدة أربعة سنوات سابقة منذ عام 2014.

كما قررت الهيئة براءة جمال عنايت عضو النقابة ورئيس مجلس إدارة جريدة العالم اليوم السابق، ونجلاء ذكري رئيس تحرير الجريدة السابقة، من الاتهامات المنسوبة إليهما.

ومن المنتظر أن تُصدر الهيئة حيثيات حكمها خلال الساعات القليلة القادمة.

وعقدت الهيئة اجتماعًا اليوم، برئاسة جمال عبدالرحيم، وعضوية حسين الزناتي ومحمد يحيى يوسف، عضوي مجلس النقابة، استمر نحو 6 ساعات.

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