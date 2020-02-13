«فيديو رمضان مفبرك».. الطيار يقدم التماسًا لـ«الطيران المدني»

أكد أشرف أبو اليسر، الطيار الموقوف نهائيًا بسبب فيديو الفنان محمد رمضان، أنه سيقدم يوم الأحد المقبل بالتماس إلى سلطة الطيران المدني لإلغاء قرارها، بإلغاء رخصته نهائيًا.وذكر "أبو اليسر" أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا للإجابة عن كافة تساؤلات الإعلاميين، وبيان مبررات تقديم الالتماس لسلطة الطيران المدني، موضحًا أن فيديو محمد رمضان "مفبرك"، بحيث تم إدخال فيديو كليب على الصور التذكارية التي طلبها الفنان أثناء وجوده على الرحلة، متابعا: «رمضان طلب صورة ثم قام بعمل فيديو دون علمه، ما يعد تجاوزا لحقوق الملكية الفكرية وتشهيرا علنيا».وقال الطيار المفصول: «طلبت من رمضان أثناء رحلة العودة رفع الفيديو من السوشيال ميديا فوعد بذلك لكنه لم يلتزم بوعده» موضحًا أن الطائرة التي جرت بها الواقعة لها طبيعة خاصة، حيث لا توجد حواجز لمنع دخول الراكب لقمرة القيادة التي تبعد مترين فقط عن الركاب.وأضاف أن لحظة جلوس رمضان مكان الطيار السامعد كان الأخير في حمام الطائرة، مشيرًا إلى أن كافة أدوات التحكم الخاصة بالطائرة كانت تحت سيطرة كابتن الرحلة بنسبة 100%، موضحًا أن ما يزعم به الفيديو أن رمضان كان يقود الطائرة كلام غير صحيح، ففي حال عدم وجود المساعد لأي سبب تغلق لوحة التحكم الخاصة به إلكترونيًا.ولفت "أبو اليسر" خلال بيانه، إلى أنه كان يتمنى أن ينهي مشواره مع الطيران بتكريم وليس بإيقاف مدى الحياة خاصة بعد التاريخ الطويل من العمل في هذا المجال.