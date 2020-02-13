فريدة الشوباشي: الدولة تؤهل الشباب للقيادة (فيديو)

قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، إن تأهيل الدولة الشباب للقيادة عبر المبادرة الرئاسية لتأهيل الشباب، وخرج منها بالفعل شباب نواب المحافظين، "رؤية صائبة لدولة تقدس العمل والكفاءات».وأضافت الشوباشي خلال لقائها ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن القيادة السياسية تراهن على الشباب في جميع المجالات، إيمانًا منها من أن القيادات لابد أن تتجدد.ولفتت إلى أن مصر كانت تفتقد إلى التعاون بين الوزارات، وهذا ما حدث بعد تعيين الشباب، فالتواصل بينها أصبح أسهل.وعن الأصوات التي ترى أن الشباب ناقص خبرة، ولا يصلح للمراكز القيادية، قالت الشوباشي: "هؤلاء ثعابين وعقارب تريد توقف المسيرة".وأكدت أن عبء النهوض بمصر في جميع المجالات المعرفة والتكنولوجيا والتعليم والصحة يحتاج إرادة موحدة من الشباب، وتشجيع على الإبداع والابتكار.