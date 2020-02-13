حسين فهمي: دخلت المستشفى بعد نكسة 67

قال الفنان حسين فهمي، إنه مر بتجربة قاسية جدًا بعد نكسة 67، وأثرت فيه بشكل كبير.وأضاف حسين فهمي خلال لقائه في برنامج "أسرار النجوم" مع الإعلامية إنجي علي عبر "نجوم إف إم": "كنت رافضًا لكل ما حدث وعقلي رفضه ودخلت المستشفى بسببها، رأيت هزيمة منكرة واتهزيت هزة عنيفة جدًا".وتابع: «خلال تصوير فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي وكن نصور على الضفة شعرت أنه الانتصار الخاص بي، وبحلم إن مصر تكون أعظم دولة في العالم ولازم تكون من الدول الكبرى لنا تاريخ عظيم وقديم، وحركة النهضة الحديثة اللي قام بها محمد علي واستمرت، مثل فترات انهيار والحكم العثماني».واستطرد: «مصر فيها مغناطيس يشدك لها بشكل عجيب، والمصريين القدماء لما عاشوا على مياه النيل أعطتهم طاقة وقوة مش موجودة في أي مكان آخر، وعمري ما تضايقت من مصر حتى في أسوأ الظروف».