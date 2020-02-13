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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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فن

«الوطنية للإعلام» تكشف مصير العاملين بالفضائية المصرية بعد التطوير

الخميس 13/فبراير/2020 - 11:12 م
حسين زين
حسين زين
دعاء عبد المقصود و محمد جعفر
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عقد اليوم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اجتماعًا بأعضاء مجلس الهيئة، أكد خلاله على انطلاق نشرة التاسعة قريبًا بعد تطويرها في الشكل والمحتوى من خلال أبناء الوطنية للإعلام، وسيتم بثها في نفس موعدها من خلال ستديو 10 الذي تم تجهيزه وتزويده بأحدث التقنيات، مشيرا إلى أنه تم على مدار الفترة الماضية تطوير الشكل والمحتوى بنشرة التاسعة وتوفير مزيد من الدعم الفني والتقني لإظهار إبداعات وتميز أبناء الوطنية للإعلام، وأيضًا توفير مزيد من الحرية المسئولة بما يواكب الأحداث السريعة والمتلاحقة ويحقق المنافسة.

وأوضح حسين زين أن هذا التطوير يعد إضافة جديدة لنشرة التاسعة التي نعتز بها جميعًا ونحافظ على خصوصيتها فهي أحد أهم أدوات الإعلام الوطني ويتابعها ملايين، لما تتمتع به من مهنية ومصداقية فى تغطية كافة المستجدات والأحداث المتلاحقة سواء محلية أو إقليمية أو دولية، والعمل على تفعيل دورها على نحو يزيد من الوعي وتنوير العقول للتصدي للشائعات والأكاذيب وإبراز ما تحقق على أرض الواقع من إنجازات وتنمية بمصر في كافة المجالات.

أما فيما يتعلق بالقناة الفضائية المصرية، أكد أيضًا بأنه لن يضار أي من الزملاء العاملين بها بأي شكل من الأشكال، وأنه طلب من رئيس قطاع التليفزيون تلقي مقترحات العاملين بأفكار برامجية جديدة لتطوير القناة شكلا ومضمونا وتفعيل دورها لإبراز صورة مصر الحضارية في الخارج وتعريفهم بحقيقة ما يجري بها من تنمية حقيقية وشاملة، وتم توفير كافة الإمكانيات وتجهيز الاستديوهات بأحدث التقنيات الحديثة.

ولفت حسين زين خلال الاجتماع إلى أنه لن يضار أي من الزملاء العاملين وكافة ما يتم من تطوير في المحتوى والشكل يقوم به أبناء الوطنية للإعلام بخبراتهم المعهودة التي نعول عليها في تحقيق المنافسة وعودة المشاهد بقوة إلى شاشة إعلامه الوطني.

وتناشد الوطنية للإعلام كافة العاملين بها عدم الانسياق وراء الشائعات وتؤكد على التواصل المستمر بين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وقياداتها وكافة العاملين بها وترحب بأية مقترحات وأفكار تهدف إلى الارتقاء بمستوى الرسالة الإعلامية وأيضًا العاملين بمختلف قطاعاتها.

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