حبس عاطلين سرقا شقة مقاول بالتجمع

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى لسرقته شقة مقاول بمنطقة التجمع.وكشفت التحقيقات أن المتهمين هم رمضان.ج، أشرف.ع عاطلين، وأقرا بإرتكاب واقعة سرقة مبلغ مالي من شقة مقاول بمنطقة التجمع وتمكنوا من سرقة مبلغ ٣٥ ألف جنيه و٢ شاشة ال جى.كانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع بلاغا من "ربيع.م مقاول يفيد بفور عودته من عمله تفاجأ بكسر باب شقته وسرقة مبلغ ٣٥ ألف جنيه من داخل الشقة، وبالمعاينة تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد هوية المتهمين، وبسؤالهم اعترفوا بارتكاب واقعة السرقة بأسلوب كسر الباب، نظرا لمرورهم بضائقة مالية، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.