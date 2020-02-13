أسامة ربيع: 5.8 مليار دولار إيرادات قناة السويس خلال 2019 (فيديو)

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه من المتوقع بعد تحريك أسعار تعريفة مرور السفن، أن توفر دخلا 75 مليون دولار سنويا.وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال لقائه ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية صدى البلد، مع الإعلامي حمدي رزق، أن حجم التجارة والملاحة داخل القناة في 2019 كان 18840 سفينة وفي 2018 عدد السفن المارة 18174 سفينة فقط.كما أوضح رئيس هيئة قناة السويس أن إيرادات قناة السويس في 2019 بلغت 5.8 مليار دولار، وبلغت قيمة الحمولات الصافية في 2019 إلى 1.2 مليار طن وفي 2018 كان 1.1 مليار طن.وأشار إلى أن عدد ساعات مرور السفن في قناة السويس انخفض بنسبة 50%، وتقلص من 22 ساعة إلى 11 ساعة فقط، متابعا: "كل المرشدين العاملين في هيئة قناة السويس مصريون ويتلقون أعلى درجات التدريب".