إحالة المتهمين بالشروع في قتل سائق لسرقة سيارته بالسلام للجنايات

أمرت نيابة السلام، اليوم الخميس، بإحالة ٣ متهمين لمحكمة الجنايات لشروعهما في قتل سائق بهدف سرقة سيارته بمنطقة النهضة.وكشف أمر الإحالة في القضية المقيدة رقم ٩٥٧٣ لسنة 2019 بأن المتهمين هما أحمد.ح، رامي.ع، هاشم.خ، واعترف المتهمين أمام النيابة بارتكابهما واقعة التعدي على المجني عليه أسامة.ر سائق، واعترفوا باعتدائهم عليه بسلاح أبيض حتى أحدثا له عدة إصابات متفرقة بجسده، بهدف سرقة سيارته، وأقروا بإخفاء السيارة داخل أحد المخازن تمهيدا لتفكيكها وبيعها.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام يفيد بوصول سائق مصاب بعدة طعنات، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام من القبض على المتهمين، وبحوزتهما أداة الجريمة وأرشدوا عن مكان السيارة المسروقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.