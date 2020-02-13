رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة المتهمين بالشروع في قتل سائق لسرقة سيارته بالسلام للجنايات

الخميس 13/فبراير/2020 - 10:39 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
داليا عبد الباسط
طباعة
أمرت نيابة السلام، اليوم الخميس، بإحالة ٣ متهمين لمحكمة الجنايات لشروعهما في قتل سائق بهدف سرقة سيارته بمنطقة النهضة.

وكشف أمر الإحالة في القضية المقيدة رقم ٩٥٧٣ لسنة 2019 بأن المتهمين هما أحمد.ح، رامي.ع، هاشم.خ، واعترف المتهمين أمام النيابة بارتكابهما واقعة التعدي على المجني عليه أسامة.ر سائق، واعترفوا باعتدائهم عليه بسلاح أبيض حتى أحدثا له عدة إصابات متفرقة بجسده، بهدف سرقة سيارته، وأقروا بإخفاء السيارة داخل أحد المخازن تمهيدا لتفكيكها وبيعها.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام يفيد بوصول سائق مصاب بعدة طعنات، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام من القبض على المتهمين، وبحوزتهما أداة الجريمة وأرشدوا عن مكان السيارة المسروقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعة

تجدد المعارك جنوب طرابلس رغم قرار مجلس الأمن

منذ ساعة و 20 دقيقة

قصر العيني يوضح مدى خطورة فيروس يارا

منذ حوالي 5 ساعات

مقترح بإلغاء «ضريبة الدمغة» على تعاملات البورصة

منذ حوالي 7 ساعات

تراجع جديد فى سعر الدولار

الصور

image description

صور معرض Egyps 2020

image description

حملات مكثفة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بكفر الشيخ (صور)

image description

أهالي الإسكندرية على الكورنيش بعد تحسن الطقس (صور)

image description

صور معرض إيجيبس 2020

image description

صور نجوم الفن في احتفالية "بدء تصوير مسلسل أولاد إمبابة"

الأكثر قراءة

«الوطنية للإعلام» تكشف مصير العاملين بالفضائية المصرية بعد التطوير

«عندما كان طيبا».. عصفور يرد على نشر مقالات قديمة له عن الطيب بـ"صوت الأزهر"

قبل السوبر الأفريقي.. ماذا يفعل الزمالك على أراضي الخليج؟

الأرصاد: طقس غير مستقر وأمطار غزيرة الأسبوع المقبل

إنفوجراف

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

أيام زمان

«مزاج الزعيم».. عادل إمام طرد ميرفت أمين من فيلم بسبب «قميص نوم»

«قررت أكره عبد الحليم حافظ».. سبب كراهية سعاد حسني لـ العندليب قبل وفاته

قصة ممثلة إغراء تابت في الكعبة.. بعدما أصبحت النجمة الأولى لـ«أفلام الحب»

لغز غدر فريد الأطرش بـ سامية جمال.. عادت من الاعتزال لأجله فرفض أن ترقص على صوته

نجم الساعة

«مزاج الزعيم».. عادل إمام طرد ميرفت أمين من فيلم بسبب «قميص نوم»

الصحة

الهواء والتهوية تقي من فيروس «كورونا»

«تاي تشي».. رياضة جديدة تقي من آلام الظهر

التمرينات الرياضية تجنب الأطفال الإصابة بالاكتئاب

دراسة: غسل اليدين يقلل انتشار عدوى فيروس كورونا

منوعات

سر الجلسات المنفردة لـ«كارتيرون» قبل السوبر الإفريقى

الصين تطور نظامًا للتعرف على قياس درجة الحرارة

أوليمبياد طوكيو: كورونا لن يؤجل دورة الألعاب

الجمال القاتل.. نساء البيشمركة يأكلن الثعابين لمواجهة داعش (صور)

مقالات الرأي
ماجد حبته
لغز المدمرة كول
د. محمد عفيفي
القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية
خالد عكاشة
المأزق الداخلى لخطة السلام الأمريكية «2»
جلال حمام
«حراس الليل» عصا أردوغان الغليظة فى تركيا
المزيد

الثقافة

السبت.. مئوية ميلاد حامد عويس بصالون الحرية للإبداع بالإسكندرية

رئيس تحرير «صوت الأزهر» يوضح سبب إعادة نشر مقالات «عصفور» عن الإمام الأكبر

«شبابنا سلاح لبكرة».. ندوة تثقيفية بمركز سينما الحضارة الأحد

«الطبيعة الريفية ومميزاتها» بثقافة المنيا