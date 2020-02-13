رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

حسين فهمي يتحدث عن والدته ويكشف عن رتبتها في الجيش

الخميس 13/فبراير/2020 - 10:37 م
الفنان حسين فهمي
الفنان حسين فهمي
سناء إسماعيل
طباعة
تحدث الفنان حسين فهمي، عن والدته للمرة الأولى، ووصفها بأنها كانت مختلفة عن سيدات كثيرات جدًا كما أنها سببًا في حبه للسيدات.

وقال خلال لقائه في برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر "نجوم إف إم": "أنا أحببت والدتي جدًا وكانت ست مختلفة عن سيدات كثيرات فهي مثقفة ودارسة علمتنا إزاي نعلم أنفسنا سيدة مجتمع بالمعنى الصحيح، وكانت إحدى مؤسسات جمعية تحسين الصحة ومشوهي الحرب والتي كونتها الأميرات بعد حرب 48 وكانت ضابطًا في الجيش برتبة (يوسباشي)، وخالتي أيضا كانت برتبة (صاغ) واحترمتها وأحببتها جدا وثقفتنا وكانت مثلى أعلى طوال عمرها".

وأضاف: "للأسف الستات هذه الأيام اختلفن عن زمان، العقلية اتغيرت والثقافة لم تعد بنفس المستوى وأصبح هناك اهتمام أقل بالثقافة ووصلنا لهذا نتائج تغيرات حدثت في المجتمع أصبح هناك فترة نشعر بوجود انتقاد وتريقة للإنسان المثقف وحتى في أعمالنا وكأنها سبة وسادت لفترة ونتج عنها عدم اهتمام بالثقافة، مع إنها عنوان كل دولة متحضرة، وللأسف فيه نظرة دونية للمرأة وهذا شيء مؤسف وهي جزء أساسي في المجتمع وهي نظرة قادمة لنا من مناطق أخرى".

وتابع: "مصر كان بها ملكات حكمن أعوام كثيرة وكانت في ثورة 19 وكان للمرأة مكانتها ووضعها في المجتمع، أما الآن دورها تقهقر لأن النظرة أصبحت دونية وأصبح هناك عدم اكتراث بوجودها أو تعليمها أو تثقيفها وهذه أفكار لم تكن موجودة من قبل".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

«الطيران المدنى» تحسم مصير الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

هالة الشلقانى.. المرأة التى صنعت أسطورة عادل إمام

منذ يوم

المأزق الداخلى لخطة السلام الأمريكية «2»

منذ ساعتين

لماذا بكى السادات بسبب شادية؟ (فيديو)

الصور

image description

صور معرض Egyps 2020

image description

حملات مكثفة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بكفر الشيخ (صور)

image description

أهالي الإسكندرية على الكورنيش بعد تحسن الطقس (صور)

image description

صور معرض إيجيبس 2020

image description

صور نجوم الفن في احتفالية "بدء تصوير مسلسل أولاد إمبابة"

الأكثر قراءة

«الوطنية للإعلام» تكشف مصير العاملين بالفضائية المصرية بعد التطوير

«عندما كان طيبا».. عصفور يرد على نشر مقالات قديمة له عن الطيب بـ"صوت الأزهر"

قبل السوبر الأفريقي.. ماذا يفعل الزمالك على أراضي الخليج؟

قصر العيني يوضح مدى خطورة فيروس يارا

إنفوجراف

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

أيام زمان

«مزاج الزعيم».. عادل إمام طرد ميرفت أمين من فيلم بسبب «قميص نوم»

«قررت أكره عبد الحليم حافظ».. سبب كراهية سعاد حسني لـ العندليب قبل وفاته

قصة ممثلة إغراء تابت في الكعبة.. بعدما أصبحت النجمة الأولى لـ«أفلام الحب»

لغز غدر فريد الأطرش بـ سامية جمال.. عادت من الاعتزال لأجله فرفض أن ترقص على صوته

نجم الساعة

«مزاج الزعيم».. عادل إمام طرد ميرفت أمين من فيلم بسبب «قميص نوم»

الصحة

الهواء والتهوية تقي من فيروس «كورونا»

«تاي تشي».. رياضة جديدة تقي من آلام الظهر

التمرينات الرياضية تجنب الأطفال الإصابة بالاكتئاب

دراسة: غسل اليدين يقلل انتشار عدوى فيروس كورونا

منوعات

سر الجلسات المنفردة لـ«كارتيرون» قبل السوبر الإفريقى

الصين تطور نظامًا للتعرف على قياس درجة الحرارة

أوليمبياد طوكيو: كورونا لن يؤجل دورة الألعاب

الجمال القاتل.. نساء البيشمركة يأكلن الثعابين لمواجهة داعش (صور)

مقالات الرأي
ماجد حبته
لغز المدمرة كول
د. محمد عفيفي
القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية
خالد عكاشة
المأزق الداخلى لخطة السلام الأمريكية «2»
جلال حمام
«حراس الليل» عصا أردوغان الغليظة فى تركيا
المزيد

الثقافة

السبت.. مئوية ميلاد حامد عويس بصالون الحرية للإبداع بالإسكندرية

رئيس تحرير «صوت الأزهر» يوضح سبب إعادة نشر مقالات «عصفور» عن الإمام الأكبر

«شبابنا سلاح لبكرة».. ندوة تثقيفية بمركز سينما الحضارة الأحد

«الطبيعة الريفية ومميزاتها» بثقافة المنيا