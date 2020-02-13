حسين فهمي يتحدث عن والدته ويكشف عن رتبتها في الجيش

تحدث الفنان حسين فهمي، عن والدته للمرة الأولى، ووصفها بأنها كانت مختلفة عن سيدات كثيرات جدًا كما أنها سببًا في حبه للسيدات.وقال خلال لقائه في برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر "نجوم إف إم": "أنا أحببت والدتي جدًا وكانت ست مختلفة عن سيدات كثيرات فهي مثقفة ودارسة علمتنا إزاي نعلم أنفسنا سيدة مجتمع بالمعنى الصحيح، وكانت إحدى مؤسسات جمعية تحسين الصحة ومشوهي الحرب والتي كونتها الأميرات بعد حرب 48 وكانت ضابطًا في الجيش برتبة (يوسباشي)، وخالتي أيضا كانت برتبة (صاغ) واحترمتها وأحببتها جدا وثقفتنا وكانت مثلى أعلى طوال عمرها".وأضاف: "للأسف الستات هذه الأيام اختلفن عن زمان، العقلية اتغيرت والثقافة لم تعد بنفس المستوى وأصبح هناك اهتمام أقل بالثقافة ووصلنا لهذا نتائج تغيرات حدثت في المجتمع أصبح هناك فترة نشعر بوجود انتقاد وتريقة للإنسان المثقف وحتى في أعمالنا وكأنها سبة وسادت لفترة ونتج عنها عدم اهتمام بالثقافة، مع إنها عنوان كل دولة متحضرة، وللأسف فيه نظرة دونية للمرأة وهذا شيء مؤسف وهي جزء أساسي في المجتمع وهي نظرة قادمة لنا من مناطق أخرى".وتابع: "مصر كان بها ملكات حكمن أعوام كثيرة وكانت في ثورة 19 وكان للمرأة مكانتها ووضعها في المجتمع، أما الآن دورها تقهقر لأن النظرة أصبحت دونية وأصبح هناك عدم اكتراث بوجودها أو تعليمها أو تثقيفها وهذه أفكار لم تكن موجودة من قبل".