حبس مسجل خطر بتهمة الاتجار في «الفودو» بالشرابية

أمرت نيابة الشرابية الجزئية، اليوم الخميس، بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وعثر بحوزته على 1.445 كيلو فودو قبل ترويجها بدائرة القسم.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن قوة من إدارة مكافحة المخدرات من ضبط "م أ"، 43 سنة، عاطل بدائرة قسم شرطة الشرابية، مسجل خطر فرض سيطرة تحت رقم 1651 فئة " ب "، والسابق اتهامه في 10 قضايا آخرهم 3065 لسنة 2004 محال وجوده بمنطقة سكنه وبحوزته 1.445 كيلو فودو، 400 جنسية، هاتف محمول.وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.